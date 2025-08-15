El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 38 grados a las 15:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, proporcionando un inicio cálido y agradable.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles que no resultarán incómodos.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento que representen un riesgo para la población.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.
Los lucentinos pueden esperar un atardecer espectacular, ya que el sol se ocultará a las 21:10 horas, ofreciendo un espectáculo visual con colores vibrantes en el cielo. La temperatura comenzará a descender gradualmente después del ocaso, proporcionando un ambiente más fresco para la noche.
En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población aprovechar al máximo este clima favorable, manteniendo siempre precauciones ante el calor intenso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable
- Un incendio en la carretera de Trassierra moviliza al Infoca y a los bomberos de Córdoba
- Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes