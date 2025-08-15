El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 38 grados a las 15:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, proporcionando un inicio cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles que no resultarán incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento que representen un riesgo para la población.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

Los lucentinos pueden esperar un atardecer espectacular, ya que el sol se ocultará a las 21:10 horas, ofreciendo un espectáculo visual con colores vibrantes en el cielo. La temperatura comenzará a descender gradualmente después del ocaso, proporcionando un ambiente más fresco para la noche.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población aprovechar al máximo este clima favorable, manteniendo siempre precauciones ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.