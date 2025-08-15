El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 43 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 10:00 horas. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 07:37 horas y el ocaso a las 21:14 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 35 grados a las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.