El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 08:00.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 15:00, y se mantendrán en torno a los 40 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor intenso puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas pico del día. La humedad relativa será baja, rondando entre el 12% y el 38%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 17:00, con velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Linares que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol.
Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:07. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.
