El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo a medida que avanza la jornada, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor, con un 44% a las 10:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de las actividades veraniegas con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, será un aliado para quienes planeen pasar el día en la playa o realizando actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del sol y el aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:44 horas y el ocaso a las 21:20 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar picnics, excursiones o simplemente relajarse en el jardín o en la playa.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha al máximo este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas del esplendor del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.