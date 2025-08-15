El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de festividades o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:15 horas. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.