El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31°C y 40°C. Se espera que la temperatura más alta se registre entre las 16:00 y 17:00 horas, alcanzando los 40°C, lo que podría resultar en un calor intenso. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más calurosas. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso será a las 21:08, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.