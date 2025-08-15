El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y estabilizándose en 24 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 31% y el 66%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en zonas costeras, por lo que se aconseja precaución a quienes se encuentren en la playa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el parque o eventos culturales en la ciudad.

La salida del sol se producirá a las 07:44 horas y se pondrá a las 21:20 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Huelva vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del sol y mantenerse frescos durante este día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.