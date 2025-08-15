El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 26 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y bajando a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se realizan actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre, picnics o cualquier actividad que requiera un tiempo seco.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:15, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque local. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las temperaturas pueden ser bastante elevadas durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.