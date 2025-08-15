El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 27 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 33 grados a las 11:00. El calor se intensificará, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la alta temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de Écija.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso a las 21:12, brindando un día largo y soleado para disfrutar. En resumen, hoy será un día caluroso y despejado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.