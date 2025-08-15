El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 31 grados a las 10:00 y se elevará hasta los 39 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a medianoche y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 19:00. Este viento proporcionará un alivio bienvenido del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:40, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:16, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades familiares, así como para aprovechar las horas de sol en la playa o en el campo.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un momento ideal para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.