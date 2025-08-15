El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30°C, descendiendo ligeramente a 29°C a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 25°C entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando los 32°C a las 11:00 y llegando a un máximo de 43°C a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 56% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 12% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es importante que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 23 km/h hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán entre las 16:00 y las 17:00, alcanzando hasta 28 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cordobeses pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:12, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y la exposición al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.