El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 26 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. Es recomendable que los habitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando el sol estará en su punto más alto. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h en las primeras horas y alcanzando picos de hasta 27 km/h hacia las 20:00 horas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían ser más intensas en ciertos momentos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:16, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.