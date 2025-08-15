El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% a la medianoche y disminuyendo a un 44% hacia las 10:00 horas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas del día. A partir de las 11:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles aceptables, oscilando entre el 37% y el 57% a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 17:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. A partir de las 18:00, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:20, los atardeceres en Cartaya serán espectaculares, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para actividades al aire libre, desde paseos por la playa hasta reuniones familiares, asegurando que todos puedan disfrutar de un día pleno de sol y calidez.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.