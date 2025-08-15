El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 41 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera intensa.

A lo largo de la jornada, las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados en las horas siguientes. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 39 grados a las 14:00 y 15:00 horas, y un pico de 41 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 39 grados a las 20:00 y 37 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno al 12% entre las 16:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 10:00 horas. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes también permitirá que los atardeceres sean espectaculares, con un ocaso programado para las 21:14 horas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será ideal para disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.