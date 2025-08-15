El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y bajando hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:16, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para realizar actividades recreativas, salir a caminar o disfrutar de un picnic en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día al máximo, cuidando siempre de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.