El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 25 grados en las primeras horas del día, pero rápidamente comenzará a ascender.

A medida que avance la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 30 grados a las 10:00 horas y continúe su ascenso, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para mitigar el calor extremo, pero puede ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja hacerlo con precaución debido a las altas temperaturas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:10, brindando una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Cabra pueden disfrutar de un día espléndido, pero deben estar preparados para el calor extremo que se avecina. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.