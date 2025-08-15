El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

Hoy, 15 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que descenderá ligeramente a 28 grados a la 01:00, pero comenzará a ascender nuevamente a medida que avanza el día.

A las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 30 grados, y para el mediodía, se espera que llegue a un máximo de 37 grados , lo que indicará un día caluroso. A medida que la tarde avanza, la temperatura se mantendrá alta, alcanzando los 40 grados a las 14:00 y 15:00 horas, antes de descender ligeramente a 39 grados a las 19:00. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y descendiendo a un 20% al mediodía, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que avanza la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 28% a las 22:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 26 y 41 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A las 08:00, la velocidad del viento será de 5 km/h, aumentando a 18 km/h a las 12:00 y manteniéndose en torno a los 14 km/h durante la tarde. Este viento puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso en Las Cabezas de San Juan, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.