El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 26 grados a media tarde. Sin embargo, se espera que el calor se intensifique nuevamente, llegando a un máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 13% en las horas más calurosas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 9 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es recomendable protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:16, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.