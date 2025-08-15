El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda gradualmente, alcanzando los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.

A medida que avanza el día, las temperaturas continuarán su descenso, llegando a 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la tendencia se invertirá, y las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 40 grados a las 16:00, lo que indica que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 39% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad descenderá nuevamente, alcanzando un 12% a las 17:00, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h durante la madrugada, aumentando a 11 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Bailén, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más intensas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.