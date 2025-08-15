El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 09:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 31% a las 09:00. Esto sugiere un ambiente seco, lo que puede ser cómodo para los habitantes y visitantes de la ciudad. Sin embargo, es importante recordar que la baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico del día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta un máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00. Este calor intenso puede hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Baeza disfrutará de un día cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para el calor y aprovechar las condiciones ideales para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.