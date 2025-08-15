El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena tomar precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de calor y baja humedad requerirá que los residentes tomen precauciones para disfrutar de un día al aire libre de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.