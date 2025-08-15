El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Arahal se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día, brindando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31 y 43 grados . La temperatura comenzará en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y manteniéndose en 28 grados durante las horas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual, alcanzando los 39 grados a las 13:00 y llegando a un pico de 43 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 41 grados a las 19:00 y 38 grados a las 21:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste a velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 20:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja utilizar protector solar y ropa adecuada.

En resumen, Arahal disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, lo que permitirá a los residentes aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.