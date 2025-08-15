El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 51% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad descenderá nuevamente, estabilizándose en torno al 12% durante las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que significa que no se anticipan cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso a las 21:09, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Andújar vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, lo que invita a aprovechar al máximo las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.