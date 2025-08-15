El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados y se incrementarán a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar hacia el oeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:18, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.