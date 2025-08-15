El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 26 grados que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 33 grados , brindando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa en la mañana comenzará en un 61%, aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Es importante que los habitantes y visitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o en la playa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y turistas disfrutar de un día sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:20 horas, ideal para aquellos que deseen contemplar el ocaso en un ambiente tranquilo y sereno. En resumen, Aljaraque se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

