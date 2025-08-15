El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango de 27 a 28 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y descendiendo a niveles más bajos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría cambiar a direcciones como el oeste y el sur hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para quienes planean disfrutar de festividades o reuniones familiares en parques y espacios abiertos. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul radiante.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas de la tarde. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas. Con un cielo despejado y sin lluvias a la vista, es un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.