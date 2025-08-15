El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 45% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% a las 21:00. Este rango de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.
El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso a las 21:08, brindando a los habitantes de Alcalá la Real una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento suave que hará más llevadero el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.
