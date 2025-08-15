El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, altas temperaturas y un viento moderado del suroeste. Se aconseja a la población que tome las debidas precauciones ante el calor y aproveche el espléndido día para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.