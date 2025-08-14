El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 14 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 32 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y un máximo de 40 grados a las 15:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y disminuyendo a un 26% hacia las 10:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas pico del día. A medida que la tarde avance, la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h durante la mañana y alcanzando rachas más fuertes en la tarde. A las 18:00, se anticipa que el viento sople a 34 km/h desde el sur, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en todo el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los ciudadanos de El Viso del Alcor deben prepararse para un día de calor intenso, especialmente en las horas centrales. Se recomienda mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. Las actividades al aire libre son ideales, pero es crucial tomar precauciones para evitar golpes de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:16, ofreciendo un hermoso espectáculo visual tras un día radiante.

En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante las altas temperaturas. Con cielos despejados y un ambiente seco, este 14 de agosto promete ser un día memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.