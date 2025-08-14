El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 26 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 45% durante la madrugada y disminuyendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Utrera que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:16, lo que brinda a los residentes de Utrera una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Utrera, perfecto para disfrutar del verano andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.