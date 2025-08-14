El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 24 grados entre las 06:00 y las 07:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender rápidamente, alcanzando los 36 grados a las 14:00. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 38 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la exposición solar. A partir de las 17:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 37 grados a las 19:00 y 35 grados a las 21:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente, situándose en un 18% hacia las 21:00, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas máximas se registrarán a las 21:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y seco. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en condiciones de calor extremo, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del sur, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
