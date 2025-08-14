El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y bajando a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la baja humedad podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría afectar a actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.