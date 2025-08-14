El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas serán notablemente cálidas, comenzando en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 25 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 36 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a las 00:00 y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado del sur. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día caluroso y que tomen las medidas necesarias para protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.