El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

La jornada del 14 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 41 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A las 14:00 horas, se espera que el termómetro marque 40 grados, lo que podría resultar en un ambiente caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa durante estas horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar expuesto al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

El amanecer se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:17, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, La Rinconada se prepara para un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.