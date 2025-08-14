El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro alcance su punto máximo en 40 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% durante las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, aunque relativamente bajo, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, proporcionará un alivio bienvenido, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 39 grados a las 18:00 y bajando a 34 grados hacia las 21:00. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 29 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

Los vientos, que serán predominantes del sur y sureste, alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 48 km/h. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

