El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 42% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad descenderá, alcanzando un 16% hacia las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:31 horas y el ocaso a las 21:10 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá momentos de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.