El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 38 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera intensa. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día, pero subiendo rápidamente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y alcanzando un 15% en las horas pico, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Este nivel de humedad es característico de los días de verano en la región, donde el aire seco puede hacer que las altas temperaturas se sientan aún más elevadas. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

El amanecer se producirá a las 07:32 horas y el ocaso será a las 21:14 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque local. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas y la exposición prolongada pueden ser perjudiciales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.