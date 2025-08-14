El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 40 grados a las 14:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando lentamente hasta un 41% en la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque fresca, no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará, por lo que es importante tomar precauciones al salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando las temperaturas son más elevadas.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:15, brindando a los habitantes de Palma del Río un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y deshidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.