El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados hacia las 05:00. A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para actividades familiares, paseos o eventos comunitarios. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores de la zona.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:16, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Los Palacios y Villafranca, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo el verano.

