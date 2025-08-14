El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados en la madrugada y manteniéndose en cifras similares hasta el mediodía. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 33% por la noche. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 32 y 49 km/h en las primeras horas del día, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h por la tarde. Este viento, aunque fresco, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que es importante tener precaución al realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El orto se producirá a las 07:35, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso ocurrirá a las 21:13, ofreciendo una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un ambiente soleado, altas temperaturas y vientos moderados a fuertes. Se aconseja a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y disfrutar de este día veraniego al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.