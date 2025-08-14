El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 31°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 42°C durante la tarde. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 50 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas intensas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al exterior.

Con el orto programado para las 07:37 y el ocaso a las 21:14, los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

