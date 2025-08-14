El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 25 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo.

A las 08:00, se espera que la temperatura alcance los 24 grados, y a lo largo de la mañana, se mantendrá en torno a los 26 grados. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a escalar, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 38%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 12 km/h, aumentando a 15 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 43 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los atardeceres sean espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:12, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo.

Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. Con un tiempo tan favorable, hoy es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el esplendor del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.