El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 37 grados a las 15:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y disminuyendo hasta un 36% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más pronunciada. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% a las 19:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más alta de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando velocidades de 5 a 8 km/h, pero se intensificará en la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 39 km/h a las 15:00. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:20, los habitantes de Moguer podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.