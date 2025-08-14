El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 25 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 08:00.

La jornada se caracterizará por un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% en las primeras horas y un 15% en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 20:00 y cerrando el día con un ambiente más fresco, alrededor de 19 grados a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:10, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado.

En resumen, Martos vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.