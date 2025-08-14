El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 26 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 53 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

La salida del sol se producirá a las 07:36 y se pondrá a las 21:14, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, Marchena se presenta como un destino atractivo para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.