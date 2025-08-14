El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente caluroso y seco.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 40 grados. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede aumentar la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta más intenso de lo que realmente es. Por lo tanto, es fundamental que las personas sean conscientes de los riesgos de deshidratación y golpe de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor extremo. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados y temperaturas elevadas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la debida atención a su bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.