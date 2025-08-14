El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas serán notablemente altas, comenzando con 32 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 40 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y disminuyendo hasta un 12% en las horas más calurosas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por lo tanto, se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día completamente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 21:16, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Mairena del Alcor se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano, pero con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.