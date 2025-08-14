El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados hacia las 06:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados a las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque baja en comparación con otros días, se mantendrá en torno al 15-36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se prevé que las ráfagas más fuertes se registren entre las 15:00 y las 17:00 horas, con picos de hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

La salida del sol se producirá a las 07:33 horas, y el ocaso será a las 21:11 horas, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Lucena vivirá un día de calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.