El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a lo largo de la jornada, se espera que alcance un máximo de 43 grados a las 17:00 horas, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% en la madrugada y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Lora del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 23 km/h a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, con ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:16 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que proporcionará un poco de frescura en medio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.