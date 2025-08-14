El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 40 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables durante la noche, con mínimas que rondarán los 25 grados.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero no olviden llevar agua y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.